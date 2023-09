Mbappé fait une promesse, le PSG a-t-il encore une chance ?

La rédaction

Un temps écarté et même poussé vers la sortie, Kylian Mbappé a fini par rester au PSG. Pour autant, le feuilleton concernant l’avenir de l’international français est loin d’être terminé. En effet, Mbappé est dans sa dernière année de contrat à Paris. Prolongera ? Ne prolongera pas ? En coulisses, Mbappé aurait fait une promesse à propos de son avenir, annonçant un futur départ. Est-ce donc déjà perdu pour le PSG ?

Dans les semaines à venir, on va encore énormément parler de Kylian Mbappé. En effet, son avenir est loin d’être résolu au PSG. S’il est finalement resté, il n’a pas prolongé alors qu’il est entré dans sa dernière année de contrat. Le risque est donc que Mbappé parte libre à l’été 2024, un scénario impensable pour Nasser Al-Khelaïfi comme le président du PSG l’a déjà fait savoir. Le club de la capitale va alors tout faire pour convaincre Kylian Mbappé de signer un nouveau contrat. Mais voilà que cela pourrait déjà être perdu d’avance…

PSG : Alerte pour Mbappé ? https://t.co/LLFhDFU4Lt pic.twitter.com/vSqPpZLF6k — le10sport (@le10sport) September 12, 2023

Mbappé a annoncé qu’il ne prolongera pas au PSG

Sur le plateau d’ El Chiringuito , Eduardo Inda a en effet lâché une bombe concernant l’avenir de Kylian Mbappé. Le journaliste espagnol a fait écho une promesse de l’attaquant du PSG, balançant : « On me dit depuis la Casa Blanca qu'il a appelé l'entourage du Real Madrid pour les rassurer et que les rumeurs sur une éventuelle prolongation sont fausses ». En Espagne, on semble donc certain que Kylian Mbappé ne prolongera pas avec le PSG et partira ainsi libre à la fin de cette saison.

Quels arguments au PSG pour inverser la tendance ?

Kylian Mbappé a-t-il pour autant dit la vérité concernant son avenir ? Il ne faut pas oublier ce qui est arrivé il y a seulement un an. Si on remonte à la fin de la saison 2022, le feuilleton Mbappé occupait déjà toute l’actualité du PSG. Arrivant au terme de son contrat, le Français semblait en partance pour le Real Madrid, mais voilà qu’il a fini par prolonger avec le club de la capitale. L’histoire pourrait-elle alors se répéter ? Il faut dire que le PSG pourrait avoir certains arguments en sa faveur. Il y a bien évidemment le pouvoir financier, mais voilà que le club de la capitale est reparti sur un nouveau projet sportif et cela pourrait plaire à Kylian Mbappé.



Alors, le PSG a-t-il encore une chance pour Mbappé ?