Foot - Mercato

Mbappé, Cristiano Ronaldo, Skriniar… Toutes les infos mercato du 21 octobre

Publié le 21 octobre 2022 à 12h02

La rédaction

Alors que le mercato estival a fermé ses portes, l'heure est au bilan, et certains clubs s'activent même déjà pour le mois de janvier. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

PSG : Le Real Madrid a tranché pour Kylian Mbappé

Annoncé avec insistance sur le départ du PSG, Kylian Mbappé a-t-il encore une chance d'atterrir au Real Madrid cet été ? L'EQUIPE fait le point sur les coulisses de ce dossier dans ses colonnes du jour et indique que le club merengue n'a plus l'intention de recruter l'attaquant tricolore à court terme, mais ce dossier n'est pas totalement refermé pour l'avenir avec notamment la perspective d'une arrivée libre au terme de son contrat, en 2024 : « Il devra faire amende honorable et ne pas donner le sentiment d'être au-dessus de l'institution comme au PSG », précise une source du Real Madrid au sujet de Mbappé.



Ça chauffe pour Cristiano Ronaldo à Manchester United

Cristiano Ronaldo et Manchester United, c'est bientôt la fin ? D’après les informations divulguées par The Sun , Erik ten Hag souhaite voir l'attaquant portugais quitter Manchester United, et il ne serait pas le seul au sein du club puisque le tabloïd anglais annonce que CR7 aurait également perdu le soutien des quelques alliés qu'il lui restait parmi ses coéquipiers du vestiaire.



PSG : L'Inter a fixé sa condition pour Skriniar

Le PSG pourrait finalement avoir une belle opportunité de recruter Milan Skriniar cet hiver ! Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, l'Inter Milan est finalement prêt à laisser filer son défenseur slovaque cet hiver, à six mois de la fin de son contrat, mais à une seule condition. Si le club nerazzurro est éliminé de la Ligue des Champions, le PSG aura alors le champ libre pour recruter Skriniar. Mais dans le cas contraire, la porte se fermera devant Luis Campos comme l'été dernier.



PSG : Messi évoque son avenir