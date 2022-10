Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Voilà l’origine du malaise avec Antero Henrique

Publié le 21 octobre 2022 à 09h45 - mis à jour le 21 octobre 2022 à 09h53

La rédaction

Cet été, la relation entre Luis Campos et Antero Henrique s’est fortement dégradée au PSG. Alors que le conseiller sportif imposait sa méthode, l’ancien directeur sportif parisien aurait pris trop de liberté durant ce mercato, au point d’explorer certaines pistes tout seul. Son compatriote portugais lui reprocherait notamment d’avoir oublié sa mission au sujet des ventes.

Revenu au PSG après avoir occupé le rôle de directeur sportif entre 2017 et 2019, Antero Henrique a désormais un rôle différent et se voit partager ses tâches avec Luis Campos. Mais depuis un certain temps, la relation entre les deux hommes se dégrade.

Henrique prend trop de liberté

Alors que Luis Campos impose sa méthode de travail concernant le mercato, le conseiller sportif n’apprécierait pas le fait qu’Antero Henrique prenne trop de liberté sur certaines missions. Comme le précise Médiafoot , l’ancien directeur sportif du PSG aurait entamé des discussions concernant certains dossiers, sans pour autant concerter l'équipe mise en place par son compatriote portugais, notamment dans le dossier Skriniar.

Henrique oubliait sa mission initiale

Le média précise notamment qu’Antero Henrique explorait seul certaines pistes. Par ailleurs, Luis Campos estime même que l’ancien directeur sportif du PSG aurait oublié mission principale, à savoir les ventes des joueurs qui étaient indésirables aux yeux de Christophe Galtier.