Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid en plein doute pour Mbappé, les raisons dévoilées

Publié le 21 octobre 2022 à 09h30

Thibault Morlain

Bien qu'une nouvelle opportunité pourrait se présenter afin de recruter Kylian Mbappé, le Real Madrid ne serait plus vraiment très chaud à l'idée de s'offrir le joueur du PSG. Alors qu'à court terme une arrivée du Français serait à écarter, rien n'est encore décidé à long terme. Il faut dire que plusieurs éléments feraient réfléchir le Real Madrid dans ce dossier Mbappé.

2017, 2021, 2022... Le Real Madrid n'a connu que des échecs avec Kylian Mbappé. Et forcément, au sein des Merengue, on a du mal à digérer, notamment l'épisode d'il y a quelques mois quand le joueur du PSG avait snobé le Real Madrid pour prolonger à Paris. Tout cela ferait ainsi réfléchir le club dirigé par Florentino Pérez. Ainsi, désormais, Mbappé ne serait plus forcément une priorité et différentes raisons expliqueraient cela.

Plus une priorité pour le Real Madrid ?

Comme l'explique L'Equipe ce vendredi, à court terme, le Real Madrid n'envisagerait pas de recruter Kylian Mbappé. La Casa Blanca estimerait en effet que le PSG ne lâchera pas partir son numéro 7, encore moins pour rejoindre le Real Madrid. Mais selon les informations du quotidien, d'autres explications justifieraient cette position des Merengue.

L'équilibre du Real Madrid fragilisé par Mbappé ?

Tout d'abord : le comportement de Kylian Mbappé. En effet, cela ferait réfléchir le Real Madrid, où l'on valorise l'attachement au club. De plus, une arrivée du joueur du PSG pourrait mettre à mal l'équilibre actuel du vestiaire que ce soit d'un point de vue économique avec le gros salaire qu'il faudrait donner à Mbappé, mais aussi d'un point de vue sportif. Depuis plusieurs mois maintenant, Vinicius Jr, Rodrygo et Federico Valverde ne cessent de prendre du poids et de l'importance dans l'effectif de Carlo Ancelotti. L'arrivée de Kylian Mbappé pourrait alors tout chambouler pour ces cracks merengue et ainsi mettre à mal leur évolution et leur explosion. Affaire à suivre...