Mercato - PSG : La décision radicale du Real Madrid pour Mbappé

Publié le 21 octobre 2022 à 08h15

Thibault Morlain

Depuis plusieurs jours maintenant, le feuilleton Kylian Mbappé s'emballe à nouveau. En effet, il a été révélé que le joueur du PSG serait remonté contre sa direction. De quoi alors rouvrir la porte à un possible départ, dès cet hiver ou l'été prochain. Une nouvelle opportunité pour le Real Madrid d'enfin avoir Mbappé ? Pas sûr...

Kylian Mbappé a prolongé il y a quelques mois seulement avec le PSG et pourtant... Voilà qu'il est déjà à nouveau question d'un possible départ pour le crack de Bondy. En effet, énervé contre sa direction, Mbappé imaginerait son avenir loin du Parc des Princes, lui qui a tout de même tenu à démentir la possibilité qu'il parte dès janvier et le mercato hivernal.

Le Real Madrid a tranché

Forcément, dans cette situation, les regards se tournent à nouveau vers le Real Madrid, fan de Kykian Mbappé depuis la première heure. Les Merengue ont toujours connu des échecs jusqu'à présent, cette fois, cela pourrait être différent. Mais encore faut-il que le Real Madrid souhaite recruter Mbappé. Et selon les informations de L'Equipe dévoilées ce vendredi, le club de Florentino Pérez ne serait pas intéressé à l'idée de faire venir le joueur du PSG à court terme.

Les raisons du pourquoi

Et le Real Madrid aurait ses raisons d'adopter une telle position concernant Kylian Mbappé. Comme développé par le quotidien sportif, la Casa Blanca estimerait que le PSG ne laissera pas partir son joyau comme cela et encore moins pour rejoindre le Real Madrid compte tenu des relations entre les deux clubs.