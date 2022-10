Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid avertit Kylian Mbappé pour son transfert

Publié le 21 octobre 2022 à 10h45

Thibault Morlain

Un transfert de Kylian Mbappé fait à nouveau parler sur le marché des transferts. Quelques mois après avoir prolongé, l'attaquant du PSG est annoncé partant et forcément, les rumeurs d'une arrivée au Real Madrid redeviennent d'actualité. Toutefois, au sein du club merengue, on a tenu à prévenir Mbappé avant un possible transfert.

Cette fois pourrait-elle être la bonne pour le Real Madrid et Kylian Mbappé ? Après l'échec d'il y a quelques mois, les Merengue auraient une nouvelle opportunité avec le joueur du PSG, qui souhaiterait visiblement faire ses valises prochainement. Pour autant, au Real Madrid, on n'a pas la mémoire courte et on n'a pas oublié ce qui s'est récemment passé. Mbappé pourrait donc devoir agir en conséquence.

Mercato - PSG : La décision radicale du Real Madrid pour Mbappé https://t.co/FSSK3YEfSq pic.twitter.com/5NdRTdq3mw — le10sport (@le10sport) October 21, 2022

La porte n'est pas fermée...

Ce vendredi, L'Equipe explique que le Real Madrid n'aurait pas l'intention de recruter Kylian Mbappé à court terme. Pour autant, le quotidien sportif développe le fait que la Casa Blanca n'aurait jamais réellement fermée la porte à une arrivée du joueur du PSG, ce qui pourrait notamment être le cas à l'été 2024, à la fin du contrat de Mbappé.

Mais...