Foot - Mercato

Mbappé, Cristiano Ronaldo, Gerson… Toutes les infos mercato du 15 novembre

Publié le 15 novembre 2022 à 12h02

La rédaction

Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes début janvier après la Coupe du Monde au Qatar, Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

PSG : Un départ à craindre pour Kylian Mbappé ?

Conformément aux révélations exclusives du 10 Sport, il existe un différend financier entre Kylian Mbappé et le PSG, et cela pourrait avoir des conséquences sur l'avenir de l'attaquant français. En effet, L'EQUIPE indique dans ses colonnes du jour que l'attaquant français n'aurait pas reçu la totalité de son salaire en septembre dernier, ce qui l'avait considérablement agacé. Et le quotidien sportif ne s'arrête pas là puisqu'il indique clairement qu'avec sa situation financière actuelle, le PSG pourrait être contraint de vendre l'un de ses joueurs majeurs dans les prochains mois. Et Mbappé pourrait forcément être concerné...



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG, Bayern Munich... Ça bouge pour Cristiano Ronaldo

Actuellement en pleine rupture avec la direction de Manchester United, Cristiano Ronaldo se trouve logiquement au coeur des rumeurs ! Sky Sports annonce que le Qatar envisage de nouveau un transfert de CR7 au PSG cet hiver, mais il n'est pas seul. Selon le Daily Mail , la direction du Bayern Munich se serait entretenue la semaine dernière avec Ronaldo ainsi que son agent, Jorge Mendes, pour évoquer la possibilité d'un transfert, mais le média allemand Sport Bild dément formellement de son côté tout intérêt du club bavarois. Le feuilleton Cristiano Ronaldo bat déjà son plein...



Pour plus d'informations, cliquez ici

OM : Gros coup de tonnerre dans le dossier Gerson ?