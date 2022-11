Transferts - PSG : Galtier annonce la couleur pour le mercato

Thibault Morlain

Malgré les 6 recrues du PSG, Luis Campos l’a bien expliqué, il n’est pas totalement convaincu du dernier mercato estival. En effet, certains gros échecs sont à noter à l’instar notamment de celui au poste de défenseur central. Mais le mercato hivernal approche et cela pourrait permettre à Campos de remédier à ces problèmes. Ce mardi, Christophe Galtier a d’ailleurs fait le point sur le recrutement.

C’est le 1er janvier prochain que le mercato hivernal. Et le PSG pourrait alors profiter de cette fenêtre pour réparer les erreurs du dernier marché des transferts. Luis Campos a notamment échoué à recruter un nouveau défenseur central. Cela pourrait donc être la priorité de cet hiver au PSG…

« On va voir ce qui va se passer »

La question a en tout cas été posée à Christophe Galtier. Ce mardi, au micro de RMC , l’entraîneur du PSG a fait le point sur le mercato hivernal à venir, expliquant : « Concernant le mercato, on va voir ce qui va se passer. On est tous à l’attente de ce qui va se passer au Mondial. Le défenseur central ? Oui, mais on s’en est sorti comme ça. Et est-ce qu’on va rester à 3 centraux ? ».

« On a des bons jeunes, c’est aussi ça le projet »