Mercato : Une solution trouvée par Cristiano Ronaldo pour son transfert ?

Publié le 15 novembre 2022 à 11h15

Bernard Colas - Journaliste

Après l’interview explosive qu’il a accordée à la télévision anglaise, Cristiano Ronaldo devrait plier bagage dès le mois de janvier. Le Bayern Munich ne serait pas insensible à la situation de l’international portugais, et il pourrait en être de même pour Chelsea. Cependant, Graham Potter ne serait emballé à l’idée d’accueillir le Portugais, comme Thomas Tuchel avant lui.

Désireux de quitter Manchester United lors du dernier mercato estival, Cristiano Ronaldo a profité d’une interview accordée à la télévision anglaise pour vider son sac concernant sa situation chez les Red Devils . Désormais, il est difficile d’imaginer le quintuple Ballon d’Or poursuivre sa carrière du côté d’Old Trafford après la Coupe du Monde, et plusieurs destinations sont évoquées pour lui.

Le Bayern se serait positionné pour Cristiano Ronaldo

Selon The Daily Mail , le Bayern Munich aurait entamé les discussions la semaine dernière avec Cristiano Ronaldo et son agent Jorge Mendes. Le club allemand, dans un premier temps réticent à l’idée d’accueillir le Portugais, aurait revu sa position en raison des doutes autour de l’état de Sadio Mané et de l’avenir d'Eric Maxim Choupo-Moting. La piste bavaroise serait donc à surveiller de près, et il en serait de même pour Chelsea.

Une ouverture avec Chelsea ?