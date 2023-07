Mbappé : Coup de tonnerre, le mercato du PSG chamboulé !

Axel Cornic

Avec les doutes autour de l’avenir de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain est obligé d’envisager tous les scénarii, même les pires. En effet, un départ semble plus que probable vu les évènements des derniers jours et les tensions de plus en plus vives entre le joueur et son club. Ainsi, une nouvelle solution semble avoir été trouvée par le PSG !

La MNM c’est terminé. Le 1er juillet dernier, Lionel Messi a tiré sa révérence en quittant le PSG à la fin de son contrat et il pourrait bien être suivi par Neymar, qui comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com est dans le viseur de Chelsea. Mais Kylian Mbappé n’est pas à l’abri, puisque lui aussi pourrait lâcher le PSG dans les prochaines semaines.

Mercato : Guardiola promet l’enfer au PSG ! https://t.co/0m2p9DU9HF pic.twitter.com/gsN1ifwzKF — le10sport (@le10sport) July 10, 2023

« S’il ne veut pas signer un nouveau contrat, la porte est ouverte »

Car Nasser Al-Khelaïfi a été on ne peut plus clair : soit Mbappé prolonge son contrat rapidement, soit il devra accepter un transfert. « Il doit se décider la semaine prochaine, ou maximum dans deux semaines. Et s’il ne veut pas signer un nouveau contrat, la porte est ouverte » a déclaré le président du PSG, lors d’un récent entretien accordé au Parisien . « C’est comme ça pour lui et pour tous les autres. Personne n’est plus grand que le club, aucun joueur, même pas moi. C’est très clair ».

Bernardo Silva pour remplacer Kylian Mbappé ?