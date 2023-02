Malgré la pression du clan Mbappé, le PSG se rate

La rédaction

Lorsqu'il avait signé sa prolongation de contrat en mai dernier, il se murmurait que Kylian Mbappé avait hérité des pleins pouvoirs en matière de politique sportive. Malgré quelques contestations, il semblerait bien que le natif de Bondy ait fait des demandes au PSG pour le mercato hivernal. Mais le PSG n'a pas réussir à les satisfaire. De quoi relancer le feuilleton Mbappé ?

Selon plusieurs personnes, comme le journaliste indépendant Romain Molina, Kylian Mbappé aurait fait pression au PSG cet hiver pour que le club de la capitale recrute : « Les Mbappé ont une énorme influence sur ce qui est en train de se passer. Bernardo Silva l’été prochain, c'est parce qu’on veut faire plaisir à Kylian, parce qu’il n'est pas content, etc… » Mais un autre feuilleton, celui de Rayan Cherki aurait également débuté sur ordres de Kylian Mbappé.

« Rayan Cherki on s'est opposé »

Durant la conférence de presse de présentation de Jeffinho et Amin Sarr, Jean-Michel Aulas est revenu sur le feuilleton Cherki qui a enflammé le mercato hivernal, lui qui était pressenti au PSG : « Rayan Cherki, on a fait le projet ensemble, on s'est opposé. La proposition de transfert n'était pas très élevée et le contrat proposé n'avait rien à voir avec ce qui était proposé à Malo Gusto. C'était dans son intérêt. »

