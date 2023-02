Il rêve d’arracher Lionel Messi au PSG

Axel Cornic

Tout est possible pour l’avenir de Lionel Messi, qui à 35 ans semble être au sommet de sa carrière. Son contrat se termine en effet en juin et si le Paris Saint-Germain s’efforce de trouver une faille pour le prolonger, la réponse se fait toujours attendre. Un flou qui relance les espoirs du côté du FC Barcelone, où l’on a pas cessé de rêver d’un retour de Messi depuis son départ en 2021.

A Paris, on ne parle plus que de ça. Alors que la blessure de Kylian Mbappé inquiète, tout comme l’état de la cheville de Neymar, c’est l’avenir de Lionel Messi qui fait trembler le PSG. Le numéro 30 parisien pourrait en effet filer dans un avenir très proche, puisque son contrat approche de son terme et les négociations autour d’une prolongation ne semblent pas avancer depuis quelques semaines.

Messi pas encore favorable à une prolongation

Ce vendredi, Gerard Romero révèle que Lionel Messi ne serait pas encore convaincu par une prolongation, même s’il n’aurait pas encore définitivement tranché. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que le PSG travaille sur ce dossier depuis octobre dernier, avec Luis Campos qui cherche justement à persuader Messi que le projet parisien est le meilleur pour lui, alors qu’il fêtera ses 36 ans en juin prochain.

Xavi rêve de lui à Barcelone

Ce flottement du côté du PSG fait monter la pression en Catalogne. Romero assure en effet que le FC Barcelone se préparerait à toute éventualité, avec l’idée d’un retour de Lionel Messi qui aurait donc repris de l’ampleur. Son ancien coéquipier Xavi rêverait d’ailleurs de pouvoir l’entraîner la saison prochaine. Dans son live Twitch de ce vendredi, le journaliste espagnol précise toutefois que Jorge Messi, père de la star du PSG, ne serait pas vraiment pour un retour à Barcelone.