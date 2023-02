Un ultimatum est lancé à Messi, le PSG va être fixé

Pierrick Levallet

Lionel Messi est en plein doute. En fin de contrat en juin prochain, l'Argentin ne sait pas encore s'il prolongera au PSG ou non. De son côté, le club de la capitale fait tout pour qu'il étende son engagement et se montrerait de plus en plus pressant dans ce dossier. Et la formation parisienne pourrait recevoir sa réponse d'ici les prochaines semaines.

Pour le moment, personne ne sait encore où Lionel Messi évoluera la saison prochaine. En fin de contrat à l’issue de la saison, l’Argentin n’a toujours pas pris de décision concernant la suite de sa carrière. Le10Sport.com vous a révélé que le PSG était optimiste pour la prolongation de Lionel Messi. Mais le club de la capitale commencerait à se montrer de plus en plus pressant.

Le PSG met la pression à Messi

D’après 90min , le PSG mettrait la pression à Lionel Messi. En effet, la formation parisienne pousserait La Pulga à prendre une décision afin d’être fixé le plus rapidement possible dans ce dossier. Mais alors que le joueur de 35 ans aurait quelques doutes quant à son avenir, le pensionnaire de la Ligue 1 devrait recevoir une première réponse prochainement.

Réunion prévue entre le PSG et le clan Messi

À en croire les informations de Fabrizio Romano, le PSG devrait rencontrer les représentants de Lionel Messi dans les prochaines semaines afin de discuter de sa prolongation de contrat. Le club de la capitale devrait profiter de cette réunion pour faire une nouvelle offre à l’Argentin. Les deux parties devraient dialoguer autour de la durée du contrat et des derniers détails. À suivre...