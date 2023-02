«L’un des plus compétents» : l’OM tient la perle rare

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Deuxième de Ligue 1 et toujours en course pour remporter un titre, l’OM réalise une très belle saison. Avec trois arrivées cet hiver, Marseille vient d’effectuer un mercato très ambitieux, de quoi viser haut. Guy Roux, lui, est séduit par l’OM version Pablo Longoria. Un président qu’il apprécie grandement.

En cas de victoire dimanche contre l’OGC Nice, l’OM enchaînerait avec un dixième match sans défaite (dont 9 succès). Une performance remarquable due en grande partie au travail d’Igor Tudor, arrivé à l’OM l’été dernier pour remplacer Jorge Sampaoli. Entre la belle série actuelle et la qualité de jeu qui est au rendez-vous, Marseille se met à rêver d’un titre cette saison. Coupe de France ou Ligue 1, l’OM prendra.

L’OM peut remercier Longoria

Si Igor Tudor a évidemment un rôle prépondérant dans le succès de l’OM, Pablo Longoria est le principal artisan de ce renouveau. Propulsé à ce poste il y a deux ans, le dirigeant espagnol a déjà réalisé de nombreuses prouesses sur le mercato, notamment en multipliant les prêts, une technique qui s’est avérée payante la saison dernière. A ce jour, l’OM a un peu plus de moyens et on l’a vu cet hiver avec les arrivées de Ruslan Malinovskyi, Azzedine Ounahi et Vitinha.

OM : L’enfant du pays dit tout sur son mercato https://t.co/95QzID3E6C pic.twitter.com/zGSf9L8IfQ — le10sport (@le10sport) February 3, 2023

«Il me donne du plaisir avec l’OM»