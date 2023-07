Luis Enrique veut recruter cette star, le PSG va tout gâcher

Jean de Teyssière

Le PSG peut souffler, son nouvel entraîneur est enfin arrivé. Intronisé il y a un peu plus de deux semaines, Luis Enrique a remplacé Christophe Galtier au poste d'entraîneur du PSG et a déjà vu six recrues le rejoindre. Mais le PSG et son nouvel entraîneur ne comptent pas s'arrêter là et l'Espagnol apprécierait même le profil de João Félix, même si le PSG ne semble pas prêt à passer à l'action.

Le PSG continue son mercato et pourrait frapper fort dans les jours à venir. Avec les départs de Lionel Messi et Sergio Ramos, le club parisien bénéficie d'une belle enveloppe concernant les futurs salaires et en attendant de savoir ce qu'il va se passer avec Kylian Mbappé, le PSG vise une pépite portugaise.

Luis Enrique veut João Félix

Alors que Luis Enrique n'était pas encore officiellement l'entraîneur du PSG, le départ de Christophe Galtier ayant pris un peu temps, le technicien espagnol réfléchissait déjà aux joueurs qu'il pouvait faire venir au club. Parmi eux, Rudy Galetti affirmait que Luis Enrique souhaitait à tout prix voir João Félix venir gonfler les rangs du club de la capitale. L'ancien numéro 7 de l'Atlético de Madrid, chiffre rendu à Antoine Griezmann, n'est pas vraiment en odeur de sainteté en Espagne et ses envies d'ailleurs se font sentir.

Le PSG n'accélère pas pour João Félix