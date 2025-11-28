Luis Enrique : Le PSG dit stop avec une star, c'est le jackpot !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il semblait intouchable pendant des années tant son profil était rare et précieux dans l'entrejeu du PSG. Et pourtant, un an après le transfert de Vitinha pour 40M€ en provenance de Porto et quelques semaines après sa signature en tant que coach du Paris Saint-Germain, Luis Enrique montrait la porte à Marco Verratti. Deux années se sont écoulées et Christophe Dugarry a tiré une conclusion claire sur cette rupture.

L'espace de 11 saisons, les supporters du PSG ont pu voir Marco Verratti à l'œuvre. Rapidement surnommé Le Petit Hibou, l'international italien à présent âgé de 33 ans a fait chavirer le cœur de plus d'un fan du Paris Saint-Germain avant d'être poussé vers la sortie et de s'installer au Qatar au moment de la nomination de Luis Enrique le 5 juillet 2023 au poste d'entraîneur du club de la capitale.

«Tu comprends mieux pourquoi Luis Enrique a voulu se séparer de Verratti» Au vu de la nouvelle masterclass de Vitinha face à Tottenham lors de la 5ème journée de saison régulière de Ligue des champions (5-3), homme du match avec un triplé à la clé, Christophe Dugarry s'est rendu à l'évidence : Luis Enrique avait vu juste. « Vitinha ? Aujourd’hui, tu comprends mieux pourquoi Luis Enrique a voulu se séparer de Verratti. Pendant des années, j’ai entendu que Verratti était un phénomène, un joueur incroyable ».