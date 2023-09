Luis Enrique débarque au PSG, le vestiaire prend position

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pour remplacer Christophe Galtier, le PSG a décidé de miser sur Luis Enrique. Un choix sportif qui porte ses fruits puisque le club parisien enchaîne les prestations de haute volée que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des champions. Arrivé cet été au sein de la capitale, Manuel Ugarte s'est prononcé sur l'apport du technicien espagnol.

Le PSG a opéré des choix forts cet été comme celui de confier les rênes de l'équipe première à Luis Enrique, qui sortait pourtant d'une déception lors du dernier Mondial avec la sélection espagnole. La préparation a été difficile pour le technicien, qui est parvenu, plus tard, à trouver la bonne formule. Aujourd'hui, Luis Enrique est à la tête d'une équipe, qui ne cesse de monter en puissance et qui enchaîne les victoires en championnat.

« Luis Enrique est un entraîneur spécial pour m’aider à m’améliorer »

Lors d'un entretien accordé à PSG TV, Manuel Ugarte, arrivé dans la capitale cet été, s'est prononcé sur sa relation avec Luis Enrique. « Je parle beaucoup avec Luis Enrique et je suis aussi très ouvert à l’apprentissage parce que je sais que j’ai encore un long chemin à parcourir, je suis encore très jeune mais je remarque une progression. Je suis en confiance et il me semble que oui, Luis Enrique est un entraîneur spécial pour m’aider à m’améliorer » a-t-il confié. Comme indiqué par le milieu de terrain, le coach du PSG n'hésite pas à prodiguer des conseils durant les rencontres.

« Luis Enrique vous convainc réellement avec ses idées »