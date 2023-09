Un transfert du PSG vire à l’échec, voilà pourquoi

Thibault Morlain

En 2016, le PSG décide de nommer Unai Emery comme entraîneur, débarquant alors du FC Séville. Et dans ses valises, l’Espagnol arrive notamment avec Grzegorz Kyrchowiak. Le milieu de terrain polonais est alors acheté au club andalou pour environ 30M€. Passé par Reims, Krychowiak retrouve la Ligue 1, mais sous le maillot du PSG, il n’aura jamais convaincu. Un échec sur lequel est d’ailleurs revenu Emery.

Passé par Bordeaux ou encore Nantes au début de sa carrière professionnelle, Grzegorz Krychowiak a réellement explosé du côté du Stade de Reims. Des performances qui lui ont permis de rejoindre le FC Séville en 2014. En Andalousie, sous les ordres d’Unai Emery, le Polonais passe alors un nouveau cap. Et c’est ainsi qu’en 2016, Krychowiak suit l’entraîneur espagnol en signant au PSG. Un transfert aux alentours des 30M€. Forcément, compte tenu de cet investissement, l’ancien de Reims était très attendu à Paris. Au final, ça a viré à l’échec pour le milieu de terrain, aujourd’hui en Arabie saoudite, qui n’aura joué que 19 matchs avec le PSG avant d’être revendu en 2019 au Lokomotiv Moscou.

« Je pensais que Krychowiak pouvait beaucoup nous aider »

Dans des propos accordés à WP , Unai Emery est revenu sur l’échec de Grzegorz Krychowiak au PSG. L’actuel entraîneur d’Aston Villa a alors confié : « Quand je suis devenu entraîneur du PSG, je pensais que Krychowiak pouvait beaucoup nous aider. Mais je n'étais pas le seul à le penser. Oliver Létang était du même avis. A cette époque, Oliver était déjà directeur sportif du PSG, mais il connaissait bien Krychowiak du Stade de Reims, car ils y travaillaient ensemble. Mais il est vrai que le séjour de Krychowiak à Paris était complètement différent de son séjour à Séville ».

« Krychowiak n'a pas pu atteindre le niveau du PSG »