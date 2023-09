Mbappé : Une légende est recrutée pour mettre la pression sur le PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'équipe de France briguera le titre olympique l'été prochain à Paris, la FFF a décidé de nommer Thierry Henry au poste de sélectionneur de l'équipe de France Espoirs. Ce dernier aura la lourde tâche d'éviter le fiasco de Tokyo qui a vu les clubs retenir leurs joueurs. Le champion du monde 1998, par son aura, réussira peut-être plus facilement à convaincre les clubs, à commencer par le PSG.

L'été prochain, l'équipe de France tentera de remporter la médaille d'or du tournoi olympique. Il faut dire que les JO se déroulent à Paris et, à l'image du Brésil en 2016 avec notamment Neymar, les Bleus veulent monter sur la plus haute marche du podium. Des joueurs comme les deux Parisiens Kylian Mbappé et Warren Zaïre-Emery sont attendus durant l'été 2024. Néanmoins, le risque d'un nouveau fiasco, comme celui connu à Tokyo en 2021, n'est pas à exclure. Et pour cause, les Jeux Olympiques ne sont pas sur des dates FIFA, et les clubs n'ont donc pas l'obligation de libérer leurs joueurs. Et compte tenu du fait que l'Euro prendra fin 10 jours avant le tournoi olympique, plusieurs clubs pourraient être réticents à l'idée d'imaginer leurs joueurs faire l'enchaînement.

«Thierry cochait pas mal de cases»

C'est la raison pour laquelle la FFF a décidé de nommer Thierry Henry sur le banc de l'équipe de France Espoirs. Un choix murement réfléchi comme l'explique Hubert Fournier. « Pour Thierry Henry, il n'y a pas que le nom. Il amène aussi une aura, une histoire. On parle des Espoirs mais on parle des JO aussi. Il fallait quelqu'un qui puisse, sur le plan médiatique, incarner ce poste-là et puis, vis-à-vis de la jeune génération, qui soit indiscutable sur le fait d'être attaché à la Fédération, qui connaisse les codes et les exigences du très haut niveau. Thierry cochait pas mal de cases », résume le Directeur technique national dans les colonnes de L'EQUIPE .

La mission de Thierry Henry