PSG : Un pote de Mbappé a vécu un calvaire, un proche lâche une confidence

Depuis le début de la saison, Achraf Hakimi est l'un des hommes forts de Luis Enrique. L'international marocain réalise des prestations étincelantes après avoir touché le fond il y a quelques mois. Comme l'annonce l'un de ses proches, le joueur du PSG a tiré un trait sur le passé et est, aujourd'hui, ravi de pouvoir évoluer sous le maillot parisien sans se soucier de soucis extra sportifs.

Deux buts et une passe décisive en trois matches. Les statistiques d'Achraf Hakimi montrent l'importance prise par l'international marocain depuis le début de la saison. Le joueur se montre, à nouveau, décisif pour le plus grand bonheur de Luis Enrique. « Il apporte bien plus que n’importe qui sur la droite du terrain. Il est latéral, mais pas seulement. C’est un milieu de terrain et un attaquant. C’est une chance pour un entraîneur d’avoir sous ses ordres un joueur de cette qualité et avec cette implication » avait déclaré l'entraîneur du PSG après la victoire éclatante de son équipe face à l'OM dimanche dernier (4-0).

Achraf Hakimi revient de loin

Un retour en forme attendu après des mois délicats marqués par un divorce, mais aussi par une accusation de viol. Le joueur marocain n'est toujours pas tiré d'affaire, mais souhaite tirer un trait sur cette période difficile selon l'un de ses proches contactés par Le Parisien . Hakimi semble avoir digéré ses soucis extra sportifs, et cela se répercute sur ses prestations.

Aujourd'hui, Hakimi est comme un poisson dans l'eau au PSG