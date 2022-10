Foot - Mercato

Longoria, QSI, Benzema... Toutes les infos mercato du 26 octobre

Publié le 26 octobre 2022 à 12h02

La rédaction

Alors que le mercato estival a fermé ses portes, l'heure est au bilan, et certains clubs s'activent même déjà pour le mois de janvier. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

OM : Coup de tonnerre pour l'avenir de Pablo Longoria ?

Actuel président de l'OM, Pablo Longoria fait le bonheur du club phocéen, mais cela pourrait ne pas durer. En effet, selon les informations de Média Foot , l'Espagnol serait dans les petits papiers de la Juventus. Alors que la Vieille Dame se chercherait un nouveau directeur sportif, l'option Longoria serait à l'étude dans le Piémont. De son côté, l'Espagnol pourrait alors faire son retour dans un club qu'il connait très bien, où il a travaillé entre 2015 et 2018.



PSG : La grosse sortie d'Al-Khelaïfi sur l'avenir du Qatar à Paris

De plus en plus que de questions se posent concernant l'avenir de QSI à Paris. Cela fait maintenant depuis 2011 que le Qatar est à la tête du PSG et il est souvent question d'un possible désengagement, notamment après la Coupe du Monde 2022. Pour autant, cela ne semble pas être dans les plans si l'on en croit les propos de Nasser Al-Khelaïfi. Ce mardi, après le match de Ligue des Champions, le président du PSG a lâché : « C’est aussi le 100e match de QSI en Ligue des Champions. On est fier, on est là, on continue notre projet. C’est pour ça que le 7-2, c’est pas mal ».



Real Madrid : L'annonce retentissante de Benzema sur un retour à l'OL

Aujourd'hui au Real Madrid, Karim Benzema avait exprimé sa volonté de terminer sa carrière au sein de la Casa Blanca. Mais pour après, l'international français n'oublie pas son club formateur, l'OL. Ainsi, pour les médias du club lyonnais, Benzema a ouvert la porte à un futur retour chez les Gones à l'avenir : « Si j'ai l'occasion de revenir travailler à Lyon, ce serait avec grand plaisir, pour moi, Lyon, c'est tout ».



