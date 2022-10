Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Coup de tonnerre pour l'avenir de Pablo Longoria ?

Publié le 26 octobre 2022 à 08h15

Thibault Morlain

Arrivé à l'OM à l'été 2020, Pablo Longoria est aujourd'hui le président du club phocéen. L'Espagnol est ainsi aux commandes du club phocéen. Et si l'histoire est belle jusqu'à présent, l'avenir de Longoria se retrouve de plus en plus au coeur des rumeurs. D'ailleurs, un cador européen ferait les yeux doux au président de l'OM dans l'optique de le débaucher.

D'abord nommé directeur du football, Pablo Longoria a vite gravi les échelons à l'OM pour aujourd'hui être le président du club de Frank McCourt. L'Espagnol fait ainsi la pluie et le beau temps sur la Canebière. Mais jusqu'à quand restera Longoria à l'OM ? De plus en plus, cette question se pose...

« J'espère continuer ici tant que les résultats le permettent »

Dernièrement, de passage au micro de RMC , Pablo Longoria s'est confié sur son avenir. Le président de l'OM avait alors expliqué : « Comment je me vois dans le futur ? J'aime la direction que le club est en train de prendre, je suis très content avec mon équipe. J'espère continuer ici tant que les résultats le permettent ».

Un retour à la Juventus ?