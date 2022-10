Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Chouchou de Tudor, il scelle son avenir à l'OM

Publié le 26 octobre 2022 à 04h45

Thibault Morlain

Si certains ont fait les frais de l'arrivée d'Igor Tudor comme entraîneur de l'OM à la place de Jorge Sampaoli, ce n'est pas le cas de Valentin Rongier. Très apprécié par l'Argentin, le milieu de terrain l'est tout autant par le Croate. Heureux donc à l'OM, Rongier a d'ailleurs fait une grosse annonce sur son avenir.

Durant l'intersaison, l'OM a dû procéder à un énorme changement. En effet, Jorge Sampaoli a claqué la porte et pour le remplacer au poste d'entraîneur, Pablo Longoria est allé chercher Igor Tudor. Un changement qui n'a pas été gagnant pour tout le monde. Valentin Rongier fait lui en revanche partie des chouchous de Tudor.

Rongier, lieutenant de Tudor

Très important avec Jorge Sampaoli, Valentin Rongier l'est tout autant à l'OM avec Igor Tudor. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si l'ancien du FC Nantes porte le brassard de capitaine en l'absence de Dimitri Payet. Rongier est ainsi l'un des hommes de base à l'OM et cette histoire ne devrait pas s'arrêter de sitôt.

Un avenir... à l'OM