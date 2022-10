Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'énorme annonce de Valentin Rongier sur son avenir

Publié le 25 octobre 2022 à 11h45

Il y a un peu pus d'un mois, l'OM officialisait la prolongation de Valentin Rongier jusqu'en 2026. Un choix que ne regrette aucunement le milieu de terrain, qui a passé ses premières années au FC Nantes. Le joueur de 27 ans a évoqué sa vie à Marseille, mais aussi son avenir. Et pour lui, il n'est aucunement question de plier bagages dans un avenir proche.

Valentin Rongier est un homme fidèle. Après avoir passé plus de dix ans au FC Nantes, le milieu de terrain a rejoint l'OM en 2019. Depuis, il s'est imposé comme l'un des cadres de la formation marseillaise. A tel point que Pablo Longoria a décidé de lui faire signer un nouveau contrat en septembre dernier.

Transferts - OM : Longoria a frappé un grand coup sur le mercato https://t.co/Dhfwu2MWfC pic.twitter.com/wSrJjWQQcu — le10sport (@le10sport) October 24, 2022

« La ferveur autour de l'OM est une sensation indescriptible pour un joueur »

Désormais lié à l'OM jusqu'en 2026, Valentin Rongier est revenu sur son aventure marseillaise. « C'est une ville à part. La ferveur autour de l'OM est une sensation indescriptible pour un joueur. J'ai du mal à décrire cela. On vient à l'OM pour se mettre en difficulté mais pour répondre présent » a déclaré le milieu de terrain dans un entretien accordé à Europe 1 .

« Je ne me vois pas partir de Marseille, ça c'est certain »