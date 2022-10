Foot - Mercato - OM

OM : Cette recrue de Longoria fait une révélation sur Rongier

Publié le 4 octobre 2022 à 08h10

Jules Kutos-Bertin

Recruté cet été par l’OM pour pallier le départ de Boubacar Kamara, Jordan Veretout réalise des débuts convaincants sous la tunique olympienne. De longues années après, l’international français retrouve Valentin Rongier, formé avec lui au FC Nantes. Veretout s’est confié sur le rôle qu’avait joué Rongier pour faciliter son intégration.

Avec le départ de Boubacar Kamara, l’OM était obligé de recruter un milieu de terrain. Pour remplacer l’international français, Pablo Longoria a opté pour Jordan Veretout, l’ancien joueur de l’AS Roma. Après cinq très belles saisons en Italie, le joueur formé au FC Nantes a débarqué à l’OM.

Intégration rapide pour Veretout

Et pour le moment, tout se passe bien pour Jordan Veretout. Très vite intégré dans le onze d’Igor Tudor, le milieu français de 29 ans semble à sa place dans le groupe marseillais. Une intégration express que Veretout doit en partie à Valentin Rongier, le vice capitaine de l’OM.

« Je suis heureux de le retrouver à Marseille »