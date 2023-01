L’OM va boucler une opération surprise de dernière minute

Arrivé à l’OM à l’été 2021, Konrad De La Fuente avait été prêté à l’Olympiakos un an plus tard. Peu convaincant en Grèce, l’international américain a été libéré de son contrat et pourrait filer à Hull City dans le cadre d’un nouveau prêt avec option d’achat.

Alors que l’OM s’apprête à boucler le transfert record de Vitinha (environ 32M€), cela pourrait encore bouger dans le sens des départs. Pape Gueye a pris la direction du FC Séville en prêt sans option d’achat et il ne sera sûrement pas le seul à quitter l’OM en cette fin de mercato.

En effet, d’après les informations de Yağız Sabuncuoğlu, confirmées par Luca Bendoni, Konrad De La Fuente devrait être prêté à Hull City. Une option d’achat devrait être incluse dans le deal, une bonne nouvelle pour l’OM qui pourrait s’éviter un nouveau feuilleton l’été prochain.

Konrad De La Fuente has attracted a concrete interest from Championship side, Hull City. He should leave OM on loan on #DeadlineDay. Work in progress as called by @yagosabuncuoglu. 🔵 #TeamOM #HullCity pic.twitter.com/0xTyEzGD9A