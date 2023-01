PSG : Mbappé veut retrouver un ami, transfert surprise en vue ?

Alors que le PSG veut faire venir Milan Skriniar et Hakim Ziyech avant la clôture du marché des transferts, une troisième recrue pourrait débarquer. Bernardo Silva, moins fringuant à Manchester City, serait toujours dans le viseur du club de la capitale. Un départ en prêt avec option d’achat pourrait être envisagé.

Et si le PSG venait réaliser un très gros coup pour boucler ce mercato hivernal ? Alors que les dossiers Skriniar et Ziyech sont toujours en cours, Paris pourrait également tenter le tout pour le tout avec Bernardo Silva assure Média Foot . Moins en vue à Manchester City, l’international portugais pourrait aller voir ailleurs.

Comme l’a révélé en exclusivité le10sport.com l’été dernier, le PSG veut faire venir Bernardo Silva, une offre de 80M€ avait même été dégainée. Cet hiver, les finances sont moins larges mais un prêt peut être envisagé.

🚨 EXCL: Bernardo #Silva can also leave Manchester City until tomorrow, with a transfer along the same lines as that of João #Cancelo to Bayern, loan with option to buy.Let's see what happen. 🇵🇹 #MCFC pic.twitter.com/XjG7h2dcFL