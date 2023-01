Il rêve de l’OM, un énorme forcing est fait

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Toujours en quête d’un buteur d’ici la fin du mercato, l’OM ne lâche pas l’affaire pour Vitinha. Même si la Premier League continue de faire pression sur ce dossier, Pablo Longoria mise sur la volonté du Portugais de rejoindre Marseille. Le dossier n’est pas bouclé mais avance bien.

« Vous ne respectez pas l'importance du match contre Monaco. Il y a un gros match et les premières choses dont vous me parlez, ce sont le mercato et la Coupe de France. Bamba Dieng ? Je ne parlerai pas de mercato, ni des arrivées, ni des départs. Vous le saurez assez tôt. On va parler du match de Monaco ! ». En conférence de presse, Igor Tudor n’avait pas laissé de place au doute, il ne fallait pas parler du mercato. L’entraîneur de l’OM attend un attaquant et ce dossier est toujours aussi compliqué, à quelques heures de la clôture du marché des transferts.

La Premier League fait pression sur l’OM

Après l’échec du dossier Terem Moffi qui a finalement opté pour l’OGC Nice, Pablo Longoria a ouvert la piste Vitinha. L’attaquant de Braga plaît beaucoup au board olympien et le projet l’intéresse en retour. Mais la pression des clubs de Premier League commençait à s’intensifier et face à une telle puissance financière, l’OM ne peut pas s’aligner. Heureusement pour Marseille, la donne est en train de changer.

Longoria mise sur la volonté de Vitinha