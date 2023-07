L’OM va boucler un transfert, c’est imminent

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Geoffrey Kondogbia se sent bien seul en ce début de mercato estival. Le milieu de terrain demeure la seule recrue estivale de l'OM, qui va devoir se montrer actif dans les prochains jours. Son nouvel entraîneur, Marcelino, se montrerait déjà impatient en coulisses. Et il pourrait être servi. L'OM serait sur le point d'accélérer et d'officialiser de nouvelles opérations.

Le sujet mercato a été l'un des premiers évoqués par Marcelino lors de sa présentation mardi dernier. « Quelques ajustements seront nécessaires au sein de l’effectif. Lorsqu'on observe ce qui a été fait, la structure est différente. Il nous faudra des joueurs avec des styles différents, nous recherchons des joueurs de côté qui exploitent les espaces. Nous devrons discuter et nous mettre d’accord sur les décisions à prendre. Les conclusions ne seront pas uniquement les miennes. Il faut trouver des joueurs qui correspondent également aux contraintes budgétaires » a reconnu le nouvel entraîneur de l'OM, qui espère, notamment, l'arrivée d'un attaquant.

L’OM fait une révélation sur son mercato https://t.co/E4Sor1MJ6T pic.twitter.com/xyPtaJvTM4 — le10sport (@le10sport) July 7, 2023

L'OM se montre discret sur le marché des transferts

Pour l'heure, le mercato de l'OM ne se résume qu'à un seul nom, celui de Geoffrey Kondogbia. Le milieu de terrain est arrivé en provenance de Valence il y a quelques jours et a retrouvé Marcelino. Ce dernier ne peut se satisfaire de cette opération et réclame l'arrivée de plusieurs renforts selon les informations de La Provence.

L'OM va accélérer

Pablo Longoria, qui a pris pour habitude de se montrer actif lors des sessions de transferts, se montre à l'écoute. A en croire le quotidien régional, le président de l'OM travaillerait sur plusieurs dossiers, et certains seraient sur le point d'aboutir. Dans les prochains jours, le club marseillais devrait officialiser l'arrivée de nouveaux renforts. Aucun nom n'est évoqué par le média, mais il a récemment été question d'un intérêt pour Romain Saïss (Besiktas) ou encore Iliman Ndiaye (Sheffield).