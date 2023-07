Transfert historique à l’OM, le témoignage accablant

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lors du précédent mercato hivernal, l’OM a bouclé l’arrivée de Vitinha pour 32M€, bonus compris, ce qui en fait le transfert le plus important de l’histoire du club phocéen. Cependant, il n’a jamais répondu aux attentes suscitées par son arrivée. Modou Sougou, qui a connu Vitinha au Portugal, décrit le joueur comme « déraciné ».

En quête d'un avant-centre lors du précédent mercato d'hiver, l'OM n'avait pas hésité à lâcher 32M€, bonus compris, pour recruter Vitinha. Devenu le joueur le plus cher de l'histoire du club phocéen, l'attaquant portugais n'a toutefois jamais justifié l'investissement consenti. Nouvel entraîneur de l'OM, Marcelino peut-il relancer Vitinha ? Modou Sougou a du mal à y croire.

Nouvelle saison galère pour Vitinha ?

« Il part d'encore plus loin que Ounahi et Malinovskyi. Il est déraciné, n'a pas l'expérience pour relativiser, il a une pression folle à cause de son transfert. Ce n'est plus le garçon que j'ai découvert au Portugal », lance l’ex-joueur de l’OM dans les colonnes de La Provence , avant de poursuivre.

«Aujourd'hui, il a le moral en berne, il joue avec la peur au ventre»