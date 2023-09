L’OM s’est raté sur le mercato, il dénonce en direct

Hugo Chirossel

Comme Jorge Sampaoli avant lui, Igor Tudor a décidé de quitter l’OM après seulement une saison. Pour remplacer le Croate, Pablo Longoria a décidé de confier le poste à son ami Marcelino, avec qui il a notamment travaillé à Valence. Selon Christophe Dugarry, il n’est pas l’homme de la situation et cette proximité risque de jouer des tours au technicien espagnol.

Arrivé à l’OM depuis seulement deux mois, Marcelino n’a pas encore convaincu. Troisième de Ligue 1 avec huit points en quatre journées, son bilan comptable reste malgré tout satisfaisant pour le moment, même s’il ne faut pas occulter l’élimination en troisième tour préliminaire de la Ligue des champions. Mais au-delà des résultats, c’est dans le jeu proposé par l’OM depuis le début de la saison que Marcelino interroge.

« Il est l’ami du président, donc ce n’est pas facile comme position »

Pour Christophe Dugarry, Marcelino risque également de payer sa relation avec Pablo Longoria, dont il est proche. « En plus, il est l’ami du président, donc ce n’est pas facile comme position. On va lui reprocher. Moi, on m’a reproché toute ma carrière d’être l’ami de Zizou. Lui c’est l’ami du président, je peux te garantir une chose, c’est que les gens sont cruels, se servent de ça pour t’enfoncer et te critiquer deux fois plus », a-t-il déclaré dans Rothen s’enflamme sur RMC .

« Je ne le trouve pas compatible avec l’OM »