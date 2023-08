L’OM se fait une belle frayeur pour ce transfert

Thibault Morlain

Loïc Rémy fait partie de cette liste de joueurs ayant porté le maillot des deux Olympiques : l’OL et l’OM. Formé à Lyon, l’international français s’engage avec le club phocéen à l’été 2010, débarquant en provenance de l’OGC Nice. Un transfert sur lequel est revenu Loïc Rémy, dévoilant certaines coulisses de ses discussions avec José Anigo.

Loïc Rémy en a connu des clubs tout au long de sa carrière. L’international français a notamment eu la chance de porter le maillot de l’OM durant 3 saisons. Formé à l’OL et après des passages à Lens et à Nice, Rémy rejoint donc la Canebière à l’été 2010. Le début d’un nouveau chapitre pour l’attaquant, qui rejoint à l’époque le groupe de Didier Deschamps. Courtisé un peu partout en Europe, Loïc Rémy avait alors décidé de rejoindre l’OM pour poursuivre sa progression.

« L’OM, c’était le meilleur club en France »

Un choix de signer à l’OM expliqué par Loïc Rémy pour Colinterview . « J’avais des clubs anglais, des clubs allemands et l’OM qui était là aussi. Marseille vient, et José Anigo vient directement avec un contrat sur la table. Marseille voulait absolument boucler le dossier rapidement en sachant qu’il y avait peut-être d’autres clubs. Ils voulaient ficeler cela rapidement. En fait, je choisis l’option de rester en France car il y a une progression, mais pas encore de confirmation au plus haut niveau, notamment au niveau européen. L’OM faisait la Ligue des Champions. Je me suis dit que l’étape Marseille était idéale car c’était une autre step. L’OM, c’était le meilleur club en France », a-t-il expliqué.

« Il a dû cogiter un peu »