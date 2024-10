L’OM recrute un «grand joueur», le vestiaire s'emballe

Axel Cornic

L’arrivée d’Adrien Rabiot à l'Olympique de Marseille a créé une effervescence palpable. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain qui est arrivé libre après la fin de son contrat avec la Juventus, s’apprête d’ailleurs à fêter sa première titularisation de la saison lors de la 8e journée de Ligue 1, face à Montpellier.

L’OM a frappé un grand coup lors du dernier mercato en recrutant Adrien Rabiot, ancien titi du PSG. Ce transfert a suscité de vives réactions, notamment en raison de l'histoire tumultueuse entre les deux clubs rivaux. Son arrivée à Marseille n’a pourtant pas laissé indifférent, tant elle symbolise un tournant pour le club phocéen, qui a clairement l’intention de revenir dans l’Europe qui compte après avoir raté le podium la saison dernière.

«Je regarde tous les matchs» : Ce champion du monde raffole de l’OM ! https://t.co/ddiSVCA4R6 pic.twitter.com/MDkTY3E3Nh — le10sport (@le10sport) October 18, 2024

Première titularisation pour Rabiot !

Un cap très important peut être passé ce dimanche, puisque Roberto De Zerbi a annoncé que l’international français sera titulaire face à Montpellier. « Il a retrouvé sa forme, il est humble et au service de l'équipe. Il peut faire la différence, on connaît sa valeur » a expliqué le coach de l’OM. « On est heureux de l'avoir ici, maintenant il doit se mettre dans les mêmes conditions, il fait partie des joueurs comme Hojbjerg ou Greenwood ».

« J'ai hâte de jouer avec lui et de voir notre connexion »

Présent aux côtés de son entraineur lors de la conférence de presse de ce vendredi, Jonathan Rowe a été questionné au sujet de l’arrivée d’Adrien Rabiot à l’OM. « Tout le monde sait que c'est un grand joueur, il s'intègre bien dans l'équipe. Sa carrière parle pour lui. J'ai hâte de jouer avec lui et de voir notre connexion » a expliqué l’ailier anglais, qui pourrait également connaitre une première titularisation ce week-end. Il s’est en effet souvent montré décisif lors de ses entrées en jeu depuis le début de la saison et pourrait bien prendre la place de Luis Henrique sur la gauche de l’attaque.