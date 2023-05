L'OM prépare un gros transfert, il l'annonce en direct

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une saison mitigée, Leonardo Balerdi enchaîne pourtant les titularisations depuis quelques semaines. Une situation qui peut intriguer, surtout lorsque c'est aux dépens de Chancel Mbemba. Mais Jonatan MacHardy a une explication. Selon lui, c'est la meilleure solution trouvée par l'OM pour réussir à le vendre cet été.

Arrivé l'été dernier sur le banc de l'OM, Igor Tudor a rapidement pris des décisions importantes, notamment dans le secteur défensif. Mais la composition de son trio d'axiaux a ainsi plusieurs fois évolué, mais Leonardo Balerdi est l'un de ceux qui a le plus joué. En effet, malgré des prestations en dents de scie, l'Argentin est le cinquième joueur de champ le plus utilisé à l'OM. Durant les derniers matches, il a même été préféré à Chancel Mbemba. Des choix qui peuvent surprendre, mais Jonatan MacHardy croit savoir pourquoi Igor Tudor s'obstine avec Leonardo Balerdi.

Le plan de l'OM pour le transfert de Balerdi

« C’est un match toujours compliqué. Quand tu es l’OM et que tu es face à des équipes qui ont des attaquants qui partent dans la profondeur et qui te font mal, t’es toujours inquiet. C’est un peu la ritournelle depuis le début de la saison. Devant du côté lillois, ça va assez vite et il y a toujours des espaces laissés dans la défense des Marseillais, surtout que j’imagine que Tudor va s’entêter à nous mettre Leonardo Balerdi titulaire… », explique le consultant RMC au micro de l' After Marseille .

«Il faut bien le montrer pour le vendre !»