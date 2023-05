Ejecté par le Qatar, il va sauver le mercato du PSG

Amadou Diawara

A la fin de la dernière saison, Mauricio Pochettino a été remercié par le PSG. Actuellement sans club, le technicien argentin serait sur le point de prendre les rênes de Chelsea. Et alors que les Blues s'intéresseraient à Victor Osimhen et Harry Kane - deux pistes du PSG - Mauricio Pochettino pourrait privilégier la signature de Lautaro Martinez.

Alors que le PSG est passé totalement à côté de sa saison 2021-2022, Nasser Al-Khelaïfi a décidé de faire le ménage dans son organigramme. En effet, le président parisien s'est débarrassé à la fois du directeur sportif Leonardo et de Mauricio Pochettino. Pour les remplacer, Nasser Al-Khelaïfi a fait appel à Luis Campos - qui s'est engagé en faveur du PSG en tant que conseiller football - et au coach Christophe Galtier.

Transfert à 80M€ pour Mbappé, Messi et Neymar vont le regretter https://t.co/i3JoUcCVDK pic.twitter.com/zOkmTF9f2q — le10sport (@le10sport) May 18, 2023

Un duel PSG-Chelsea pour Kane et Osimhen

Pour en revenir à Mauricio Pochettino, il est actuellement sans club, et ce, depuis son éviction au PSG à la fin de la dernière saison. Toutefois, à en croire Football Insider, le technicien argentin serait en passe de s'assoir sur le banc de Chelsea. Comme l'a indiqué le média britannique, la signature de Mauricio Pochettino chez les Blues serait imminente.

Pochettino préfère Lautaro Martinez