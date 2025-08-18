L'OM plutôt que «des contrats bien plus lucratifs» : De Zerbi refuse des offres complètement folles !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2023, l'OM accueillait son nouvel entraîneur : Roberto De Zerbi. Un gros coup de la part du club de la capitale qui a surpris tout le monde puisque l'Italien était destiné à rejoindre un cador européen. De Zerbi en a finalement décidé autrement. Le voilà aujourd'hui sur le banc de l'OM, lui qui a d'ailleurs préféré dire non à de très juteux contrats pour cela.

Au moment d'annoncer son départ de Brighton en 2024, Roberto De Zerbi était alors évoqué sur les tablettes des plus grands clubs européens : FC Barcelone, Bayern Munich, Manchester United. L'Italien a finalement fait un choix complètement différent en posant ses valises... à l'OM. Malgré l'absence de Coupe d'Europe, il a été convaincu par ses discussions avec Medhi Benatia et Pablo Longoria. De quoi même pousser De Zerbi à refuser des offres qui auraient pu lui permettre de gagner beaucoup plus qu'à l'OM.

« L'un des entraîneurs offensifs les plus courtisés d'Europe » Auteur du livre Le football selon Roberto De Zerbi, Salim Lamrani connait désormais très bien Roberto De Zerbi. Ainsi, interrogé par Le Point, il a notamment fait savoir à propos de l'arrivée de l'entraîneur italien à l'OM en 2023 : « Est-il la meilleure recrue du club ? Mehdi Benatia, le directeur du football et artisan de la venue de Roberto De Zerbi, est selon moi la première grande recrue. Vient ensuite le technicien italien, l'un des entraîneurs offensifs les plus courtisés d'Europe. Il a refusé des contrats bien plus lucratifs proposés par de prestigieux clubs anglais, espagnols ou italiens ».