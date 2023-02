L’OM n’arrive pas à se débarrasser de lui

Axel Cornic

Prêté à Elche depuis l’été dernier, Pol Lirola a perdu sa place à l’Olympique de Marseille depuis le départ de Jorge Sampaoli et l’arrivée d’Igor Tudor. Il pourrait connaitre un nouveau club cet hiver, puisque plusieurs sources parlent de négociations poussées entre l’OM et le club turc d’Alanyaspor, dont la dernière offre ne semble toutefois pas être satisfaisante.

Après des débuts tonitruants, Pol Lirola est peu à peu rentré dans le rang et lors du dernier mercato estival, il a été poussé vers la sortie à l’OM. Mais son prêt à Elche n’est pas un franc succès et depuis le début de l’année, une nouvelle solution est cherchée...

La Turquie après l’Espagne ?

Ces dernières semaines, plusieurs pistes ont été évoquées pour le latéral droit de l’OM, notamment Monza en Serie A. La fin du mercato de janvier a mis un terme aux espoirs italiens... mais pas à ceux turcs, où le marché des transferts est toujours ouvert ! Ainsi, Alanyaspor aurait ouvert les discussions pour boucler un prêt de Pol Lirola.

Une première offre trop faible