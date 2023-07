L’OM lance sa révolution, il fait une grande révélation

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Après une seule saison à l’OM, Igor Tudor a décidé de quitter Marseille. Marcelino a été choisi par Pablo Longoria pour succéder au technicien croate et pour le moment, l’Espagnol découvre son nouvel environnement. Geoffrey Kondogbia a décrypté la méthode du nouveau coach marseillaise, lui qui l’a connu à Valence.

L’OM vit un été agité. Arrivé l’été dernier dans la cité phocéenne, Igor Tudor a décidé de plier bagages après seulement un an à Marseille. Épuisé par son aventure, le technicien croate a annoncé sa décision en fin de saison. Pablo Longoria et Javier Ribalta avaient le temps pour choisir son successeur et ils ont finalement opté pour Marcelino, libre de tout contrat depuis son départ de Valence.

Kondogbia décrypte la méthode Marcelino

Geoffrey Kondogbia, lui, est la première recrue de l’OM. L’ancien joueur de l’Atlético de Madrid connaît bien Marcelino puisqu’il l’a eu en tant que coach à Valence. L’international centrafricain en a dit un peu plus sur la méthode du technicien espagnol. « C'est un coach qui a quatre ou cinq idées de jeu très claires et il va faire en sorte que le joueur soit convaincu dans un premier temps. Il est très exigeant bien évidemment. C'est indispensable au haut niveau, sinon tu ne peux pas obtenir ce qu'il a obtenu au niveau du palmarès. Il aime le jeu dynamique, que ses équipes explosent vite vers l’avant », admet le milieu de l’OM dans un entretien accordé à L’Équipe .

«La base de tout, c'est d'avoir une bonne organisation»