L’OM annonce un transfert réglé en un coup de fil !

Axel Cornic

Après une période chaotique, l’Olympique de Marseille a décidé de miser sur la stabilité avec Roberto De Zerbi, arrivé à la surprise générale au cours de l’été 2024. Un vrai gros coup de Pablo Longoria et de Medhi Benatia, puisque la signature de l’Italien a totalement relancé l’engouement autour du club phocéen.

Il est loin le temps où il fallait faire des pieds et des mains pour convaincre un joueur de venir à Marseille. Depuis l’arrivée de Roberto De Zerbi il y a un peu plus d’un an, l’OM semble avoir une très grosse cote, en France comme à l’étranger. Et cela s’est encore vu lors du dernier mercato…

L’OM version De Zerbi Près de douze recrues sont arrivées à l'OM au cours de l’été, parmi lesquelles Benjamin Pavard, Champion du monde 2018 avec l’équipe de France. Le secteur défensif a d’ailleurs été celui qui a connu le plus de mouvements et en plus de l’international tricolore on a notamment vu Nayef Aguerd ou encore Facundo Medina débarquer.