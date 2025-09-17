Pavard - OM : La fin déjà annoncée !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Positionné au poste de latéral droit ce mardi face au Real Madrid (défaite 2-1), Benjamin Pavard ne s'est pas montré à son aise. L'international français a souffert face au virevoltant Rodrygo, auteur d'un bon match. Pour Daniel Riolo, le joueur prêté par l'Inter est plus performant dans l'axe, dans une défense à quatre.

L’OM a tenu la dragée haute au Real Madrid ce mardi. Mais pour son entrée en lice, le club marseillais s’est incliné dans les dernières minutes de la rencontre. Pour ce match de prestige en Ligue des champions, Roberto de Zerbi a aligné plusieurs recrues estivales, dont Benjamin Pavard, très attendu par les supporters de l'OM cette saison.

Pavard positionné à droit de la défense Arrivé dans les dernières heures du mercato, le joueur prêté par l’Inter a été positionné au poste de latéral droit ,quelques jours après avoir été aligné dans l’axe en championnat. Mais comme l’a noté Daniel Riolo, Pavard ne dispose pas des qualités suffisantes pour performer dans cette position.