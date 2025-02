L’OM annonce «un grand joueur» transféré l’été prochain !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Attiré par l’OM sous la forme d’un prêt avec option d’achat, Ismaël Bennacer sera donc définitivement transféré l’été prochain au sein du club phocéen. En attendant, Roberto De Zerbi ne tarit pas d’éloges à son sujet et qualifie l’international algérien de grand joueur après sa grande première avec l’OM contre Angers dimanche.

Conformément aux révélations exclusives du 10 Sport, l’OM avait tenté un gros coup dans les dernières heures du mercato estival et s’activant auprès du Milan AC pour faire venir Ismaël Bennacer (27 ans). Un dossier qui s’est finalement concrétisé, et le milieu de terrain algérien a bel et bien signé à l’OM sous la forme d’un prêt avec option d’achat. En clair, il sera transféré l’été prochain, mais peut d’ores et déjà faire parler son talent en Ligue 1.

« Un grand joueur »

Et alors que Bennacer a effectué ses grands débuts avec l’OM dimanche soir à Angers (2-0), Roberto De Zerbi s’est enflammé pour sa nouvelle recrue au micro de DAZN : « C’est un super joueur. Je suis désolé pour Rongier parce qu'il n'était pas en condition pour jouer parce que c'est toujours un très bon joueur. Mais Isma a vraiment très bien joué et c'est un grand joueur pour nous. Il amène de la personnalité, de la qualité. Il voulait venir à Marseille, il aime le club. C'est un honneur de le voir jouer avec nous », a indiqué l’entraîneur italien de l’OM.

« Il arrive en mode patron »

De son côté, Amine Gouiri a également annoncé du lourd avec Bennacer, profil qu’il connaît bien pour le côtoyer en sélection national d’Algerie : « Isma est sorti parce qu'il n'était pas à 100% mais il a joué cinq ans au Milan, il a l'expérience. Il arrive ici en mode patron. Il connaît ce genre de groupes. Il découvre la Ligue 1 mais il va beaucoup nous aider, sur le terrain et en dehors », indique le nouvel attaquant de l’OM.