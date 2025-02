Jackpot de 17M€ pour le RC Lens !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En proie à de sérieuses difficultés financières, le RC Lens va pouvoir récupérer des liquidités avec deux transferts de dernière minute. Przemysław Frankowski, qui fait le forcing depuis quelques jours, s'apprête à rejoindre Galatasaray pour 10M€, tandis que David Pereira Da Costa file de son côté en MLS pour 7M€. De quoi soulager les finances lensoises.

Le mercato hivernal a fermé ses portes la semaine dernière, et pourtant, les mouvements sont toujours possibles dans certains championnats, et le RC Lens en profite pour renflouer les caisses ! Le club nordiste est en proie à de grosses difficultés financières et se retrouvait dans l'obligation de vendre cet hiver. Ce fut le cas avec notamment Kevin Danso (Tottenham) et Abdukodir Khusanov (Manchester City), et ce n'est pas terminé pour le RC Lens.

Frankowski gagne son bras de fer

Przemysław Frankowski (29 ans) s'était mis en grève ces derniers jours afin de forcer son départ du RC Lens, et le piston droit polonais va avoir gain de cause. Selon les dernières tendances, il s'apprête à boucler son arrivée du côté de Galatasaray avec un transfert qui devrait rapporter pas moins de 10M€ au RC Lens.

Da Costa file en MLS

Et Frankowski n'est pas le seul élément du RC Lens à s'en aller dans les prochaines heures. Selon RMC Sport, tout est enfin bouclé pour le transfert de David Pereira Da Costa (24 ans) vers Portland, en MLS. Un deal à hauteur de 7M€. Au total, le RC Lens s'apprête donc à encaisser 17M€ avec ces deux opérations. De bon augure pour ses finances.