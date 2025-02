Mercato : L’OM a bouclé un transfert record !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L'Olympique de Marseille a réalisé un gros coup lors du mercato hivernal en recrutant Ismaël Bennacer sous forme de prêt avec option d'achat en provenance de l'AC Milan. Le milieu algérien a déjà marqué les esprits dimanche soir lors de ses débuts sous le maillot phocéen contre Angers (2-0) avec un nombre record de passes réussies.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l’Olympique de Marseille a relancé la piste Ismaël Bennacer à la fin du mercato hivernal, un joueur déjà courtisé l’été dernier. Et cette fois-ci, Pablo Longoria est parvenu à ses fins dans ce dossier, en attirant le milieu algérien sous forme de prêt avec option d'achat (12M€) en provenance de l’AC Milan. Ce dimanche, Bennacer a disputé ses premières minutes avec l’OM, faisant déjà sensation.

Les débuts spectaculaires de Bennacer

Selon les chiffres divulgués par Opta, Ismaël Bennacer a réussi 103 de ses 104 passes tentées face à Angers (2-0) dimanche soir, du jamais vu pour la première d’un joueur de l’OM en Ligue 1 depuis la saison 2006/07. Pierre-Emile Højbjerg avait déjà fait sensation au début de la saison, avec 87 passes réussies sur 96 tentatives. Vient ensuite Rolando, avec 84 sur 92 passes tentées en 2015.

« Je me suis régalé »

Interrogé après la victoire, Ismaël Bennacer n’a pas caché sa joie. « Je me suis régalé, a reconnu l’Algérien, qui a connu une adaptation express avant de connaître sa première titularisation. On est dimanche, ça fait cinq jours. J'ai fait trois entraînements. C'est bien, mais il y a encore du travail, encore beaucoup de travail ».

Ambitieuse, la dernière recrue de l'OM se montre déjà sous le charme de Roberto De Zerbi : « J'ai beaucoup suivi cet entraîneur, ce qu'il a apporté à ses équipes. C'était quelque chose qui me plaisait depuis longtemps. En deux ou trois jours, déjà à l'entraînement, j'ai vu un petit peu ce qu'il proposait, ce que demandait le coach, ce qu'il attendait plus ou moins des joueurs à mon poste, et c'est une chose à laquelle je me suis un petit peu adapté et ça fait plaisir. »