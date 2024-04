L'OM a recruté «des merguez», Riolo démonte le mercato

Thibault Morlain

Cet hiver, l'OM a lâché 8M€ pour recruter Faris Moumbagna. Le Camerounais sera-t-il enfin le grand attaquant tant recherché par le club phocéen depuis plusieurs années ? De nombreux doutes existent déjà à propos de Moumbagna. C'est notamment le cas de la part de Daniel Riolo, qui n'a pas manqué de se lâcher sur le recrutement offensif de l'OM.

Le recrutement d'un attaquant a toujours été l'un des grands sujets à l'OM. A la recherche de la perle rare, le club phocéen a dépensé de grosses sommes, sans pour autant réussir sa quête. L'exemple le plus criant est bien évidemment celui de Vitinha, recrue la plus chère de l'histoire de l'OM, acheté pour 32M€ et envoyé en prêt au Genoa un an plus tard. Des échecs qui n'ont pas échappé à Daniel Riolo.

Mercato - OM : Une légende s'annonce au club l'an prochain ? https://t.co/ZvjlVOAUrt pic.twitter.com/O0PgSo9Q8J — le10sport (@le10sport) April 24, 2024

« Il y a un truc qui ne va pas dans la cellule de recrutement »

Lors de L'After Foot , Daniel Riolo s'est de nouveau lâché sur Faris Moumbagna ainsi que le recrutement global de l'OM dans le secteur offensif. « En fait, on devrait juste pas beaucoup parler de ce joueur. C’est un remplaçant, un joueur qui vient d’arriver. C’est peut-être que j’ai une trop grande considération de ce que doit être l’OM. Mais ils ont enchaîné Vitinha, 32M€, il y a un truc qui ne va pas dans la cellule de recrutement, il y a un problème, derrière il y a un été pas très bien géré, et arrive un nouveau mercato, et on me sort ce joueur. Donc au bout d’un moment on se demande ce qui se passe à l’OM. Eux aussi peuvent faire une trouvaille de temps en temps », a balancé Riolo.

