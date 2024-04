Mercato - OM : Une erreur de casting à 8M€ ?

Thibault Morlain

Lors du précédent mercato hivernal, l'OM a sorti le chéquier, lâchant 8M€ pour s'offrir les services de Faris Moumbagna. Le Camerounais est ainsi arrivé en provenance de Bodo/Glimt, mais depuis qu'il a posé ses valises à Marseille, il ne convainc pas tout le monde. Moumbagna fait l'objet de nombreuses critiques, certains estimant qu'il n'a même pas le niveau de la Ligue 1.

Buteur face à Benfica et à Toulouse la semaine dernière, Faris Moumbagna a fait énormément de bien à l'OM. De quoi bien évidemment lui faire gagner des points auprès des fans phocéens, mais pas forcément auprès de certains observateurs. Ces dernières semaines, ça a chauffé entre Daniel Riolo et Moumbagna. Et si le journaliste RMC est loin d'être sous le charme de l'attaquant de l'OM, il n'est pas le seul...



« C’est presque étonnant de voir qu’il puisse jouer en Ligue 1 »

Malgré deux buts décisifs avec l'OM, Faris Moumbagna est toujours encore loin de faire l'unanimité. Au micro de RMC , Christophe Dugarry n'a d'ailleurs pas été tendre avec le buteur olympien, remettant totalement en cause son niveau sur le terrain. « Il a montré de telles limites techniques que c’est presque étonnant de voir qu’il puisse jouer en Ligue 1. On a vu des choses quand même, ça pique les yeux. Il y a des mecs qui n'ont jamais joué en pro et qui doivent se demander comment il fait », a lâché le champion du monde 98.

« Là, le déficit technique est tellement important »