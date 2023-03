L'incroyable condition fixée par Kylian Mbappé au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin dernier, Kylian Mbappé a longtemps été annoncé proche de signer au Real Madrid. Mais l'attaquant français a finalement décidé de prolonger au PSG. Et pour le convaincre, le Qatar a nommé un homme à la direction sportive : Luis Campos, très proche du joueur et de son entourage.

L'été dernier, Kylian Mbappé est passé très proche de quitter le PSG alors que son contrat prenait fin. Finalement, l'attaquant français a décidé de prolonger son bail à Paris. Et pourtant, le crack de Bondy semblait se diriger vers le Real Madrid avant de changer d'avis pour rester au PSG qui a sorti un argument massif pour le conserver.

Campos arrive pour prolonger Mbappé

En effet, selon les informations du Parisien , Luis Campos a été attiré uniquement pour convaincre Kylian Mbappé de prolonger au PSG. Et pour cause, les deux hommes entretiennent une excellente relation depuis que l'attaquant français à 14 ans. Et cette entente pourrait d'ailleurs sauver la tête de Luis Campos.

Et maintenant, quel avenir pour Mbappé ?