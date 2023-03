PSG : La presse espagnole s’enflamme, Mbappé doit faire une folie pour son transfert

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors que le PSG vient de sortir en huitième de finale de Ligue des Champions contre le Bayern Munich, l’avenir de Kylian Mbappé pose déjà question. Le Real Madrid n’est jamais très loin mais le club espagnol souhaite voir l’attaquant français se libérer de son contrat. Dans le cas contraire, le Real attend un appel du PSG.

L’élimination contre le Bayern Munich peut-elle avoir un impact sur l’avenir de Kylian Mbappé au PSG ? Pour le moment, personne ne le sait. L’attaquant parisien, forcément touché par ce nouvel échec, est sous contrat jusqu’en 2024 avec une option d’un an supplémentaire. Le PSG veut construire son équipe autour de lui mais si les résultats en Ligue des Champions ne s’améliorent pas, Mbappé pourrait aller voir ailleurs.

Le Real Madrid n’oublie pas Mbappé

Logiquement, le Real Madrid revient régulièrement dans la discussion. Depuis plusieurs années maintenant, le club madrilène rêve d’attirer Kylian Mbappé et d’en faire sa figure de proue. Un dossier compliqué, surtout que cette fois-ci, le champion du monde 2018 est sous contrat avec le PSG. L’an dernier, Paris était dos au mur mais cette prolongation redistribue totalement les cartes. A tel point que le Real Madrid ne serait pas prêt à tout pour Kylian Mbappé, au contraire des deux dernières saisons.

💣😳 "Si Mbappé quiere venir al Real Madrid... tendrá que liberarse" 🚨 ¡EXCLUSIVA de @jpedrerol en #ChiringuitoMbappé! pic.twitter.com/Lhb4IoQyeq — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 10, 2023

Il va devoir se libérer de son contrat s’il veut partir