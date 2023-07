Le vestiaire de l’OM se lâche sur le nouvel entraîneur

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

L’OM a encore changé beaucoup de choses sur ce début de mercato. Igor Tudor a quitté le club olympien après une petite saison, c’est Marcelino qui est arrivé pour le remplacer. Le technicien espagnol retrouvera Geoffrey Kondogbia, qu’il a eu à Valence, lui aussi arrivé cet été. Le milieu marseillais en a dit un peu plus sur le coach ibérique.

Après Jorge Sampaoli et Igor Tudor, l’OM a encore changé d’entraîneur. Le club olympien est sur une série d’un coach par saison depuis trois ans et c’est Marcelino qui dirigera Marseille lors de cet exercice. Le technicien espagnol, très proche de Pablo Longoria, a été nommé courant juin après les rumeurs Marcelo Gallardo et Paulo Fonseca. Arrivé à l’OM cet été, Geoffrey Kondogbia, qui connait déjà Marcelino, en a dit un peu plus sur le nouveau coach marseillais.

«Il ne va pas hésiter à me rentrer dedans»

« Au-delà de l'aspect professionnel, c'est quelqu'un que j'apprécie parce qu'il est franc, direct. Il est également très humain, c'est toujours agréable. C'est une pression supplémentaire aussi pour moi parce qu'il ne va pas hésiter à me rentrer dedans et à me dire les choses », a déclaré Geoffrey Kondogbia dans un entretien accordé à L’Équipe . Avant de revenir sur son transfert, pas lié directement à la venue de Marcelino.

L’OM dans l’attente pour une star, la réponse tombe https://t.co/0B2aMneAG0 pic.twitter.com/duXZawEd2e — le10sport (@le10sport) July 27, 2023

Kondogbia a su après pour Marcelino