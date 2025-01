Le transfert tant attendu au PSG fait réagir Mbappé !

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain était bien embêté pour le prêt de Randal Kolo Muani à la Juventus, en stand-by depuis une semaine en raison d’un trop gros nombre de joueurs prêtés en dehors de l’hexagone par le club de la capitale. Juan Bernat a finalement été sacrifié et Kolo Muani a pu officiellement devenir un joueur de la Vielle Dame. De quoi enthousiasmer Kylian Mbappé.

Depuis la fin de la semaine dernière, Randal Kolo Muani se trouvait à Turin et y avait même passé sa visite médicale. Néanmoins, le PSG ne pouvait pas valider le prêt de l’international français pour la simple et bonne raison que six autres joueurs avaient été prêtés à l’étranger par le club de la capitale. De quoi obliger le Paris Saint-Germain et la Juventus à temporiser l’annonce de l'opération qui n’est devenue officielle que jeudi après-midi.

Le PSG rompt le contrat de Bernat et officialise le prêt de Kolo Muani à la Juventus !

Entre temps, le PSG est parvenu à rompre le contrat qui le liait à Juan Bernat et qui n’expirait qu’en juin prochain. Le latéral gauche de 31 ans était prêté à Villarreal depuis le début de la saison. Cette manœuvre a permis au Paris Saint-Germain de pouvoir valider le départ en prêt de Randal Kolo Muani à la Juventus.

«Montre leur»

En Story Instagram, Randal Kolo Muani a posté l’annonce de son arrivée à la Juventus. L’occasion pour Kylian Mbappé de lui adresser un message d’encouragement à celui qui a été mis sur la touche au Paris Saint-Germain. « Montre leur », a simplement rédigé l’attaquant du Real Madrid en multipliant les emojis de flamme. Reste à savoir si l’international français se relancera dans le Piémont.