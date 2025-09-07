Le transfert qui l'a choqué : Mbappé passe aux aveux !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au Real Madrid, de sérieux changements ont été opérés à l'intersaison. Avant l'été, Xabi Alonso a été nommé entraîneur du club merengue prenant ainsi la succession de Carlo Ancelotti. Deuxième saison et déjà un deuxième entraîneur pour Kylian Mbappé. La signature du champion du monde 2010 ne l'a certainement pas laissé insensible.

Kylian Mbappé, deuxième chapitre. Meilleur buteur du Real Madrid et de Liga la saison dernière, le champion du monde tricolore entame déjà une nouvelle page de son aventure à la Casa Blanca avec un nouvel entraîneur : Xabi Alonso. Carlo Ancelotti s'en est allé à un an de l'expiration de son ancien contrat au Real Madrid pour prendre les rênes de la sélection brésilienne en marge de la Coupe du monde 2026.

«Il m'a fait une excellente impression. On voit tout de suite que c'est quelqu'un qui veut réussir» Sous les ordres de Xabi Alonso, le Real Madrid a échoué en demi-finale de la Coupe du monde des clubs, mais reste sur un 3/3 en ce début de saison en Liga. D'un point de vue personnel, Kylian Mbappé a déjà trouvé le chamin des filets à 3 reprises. Que pense-t-il de son nouvel entraîneur ? « Il m'a fait une excellente impression. On voit tout de suite que c'est quelqu'un qui veut réussir. Il connaît parfaitement le club, car il a lui-même joué au Real Madrid. Pour l'instant, nous essayons simplement de mettre en pratique ce qu'il nous dit. Nous essayons de comprendre sa conception du jeu, puis nous verrons bien ce qui se passera ».